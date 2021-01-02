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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2809281028112812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:18

duvr100
Вам с суммой 1тыс долл миллионы не заработаешь - выбирайте тот банк, который вам максимально удобнее (к примеру, вот прямо банк за углом, но только из вменяемых)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:19

clientage
Спасибо+ в карму) :oops:
duvr100
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:20

duvr100
Всем спасибо) + в карму )
duvr100
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:20

duvr100, тоді в Газмяс на Прозапас.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:36

Re: ПУМБ

  clientage написав:и определиться для чего вам хранить 1000уе в банке

для примера - отмить их , случаи разние бивают, порой бивает $ нужно отлежаться.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:47

Goodman
они дома уже много лет как отлеживаются.... Хорошо, если еще годные для размена-вклада. Все боязнь родителей куда-то их положить\вложить... А вдруг чего случится, а деньги не под рукой.
duvr100
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:50

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:А вдруг чего случится, а деньги не под рукой.
просто нужна валютная карта
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:04

Мизантрóп
И с картой тоже, чтоб оказии не вышло. Когда можно рассчитывать только на эти деньги. Поэтому, скорее всего положить и снять.
duvr100
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:05

  duvr100 написав:Goodman
они дома уже много лет как отлеживаются.... Хорошо, если еще годные для размена-вклада. Все боязнь родителей куда-то их положить\вложить... А вдруг чего случится, а деньги не под рукой.

Для спокою рідних нехай вдома і лежать.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:13

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Для спокою рідних нехай вдома і лежать.
уникальную валюту нужно периодически обновлять , саме час. Занести до банку - потім забрати новенькими і перевіреними.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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