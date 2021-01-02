duvr100
Вам с суммой 1тыс долл миллионы не заработаешь - выбирайте тот банк, который вам максимально удобнее (к примеру, вот прямо банк за углом, но только из вменяемых)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:18
duvr100
Вам с суммой 1тыс долл миллионы не заработаешь - выбирайте тот банк, который вам максимально удобнее (к примеру, вот прямо банк за углом, но только из вменяемых)
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:20
duvr100, тоді в Газмяс на Прозапас.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:36
Re: ПУМБ
для примера - отмить их , случаи разние бивают, порой бивает $ нужно отлежаться.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:47
Goodman
они дома уже много лет как отлеживаются.... Хорошо, если еще годные для размена-вклада. Все боязнь родителей куда-то их положить\вложить... А вдруг чего случится, а деньги не под рукой.
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:50
Re: ПУМБ
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:04
Мизантрóп
И с картой тоже, чтоб оказии не вышло. Когда можно рассчитывать только на эти деньги. Поэтому, скорее всего положить и снять.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:05
Для спокою рідних нехай вдома і лежать.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:13
Re: ПУМБ
уникальную валюту нужно периодически обновлять , саме час. Занести до банку - потім забрати новенькими і перевіреними.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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