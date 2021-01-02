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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2810281128122813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:01

МСС 5ої категорії десь можна глянути?
Цікавить саме метрополітен.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:18

[quote="5137112:KVV"]МСС 5ої категорії десь можна глянути?
Цікавить саме метрополітен.[/quote]
На 4111 кешбек начисляется
Метрополітен 4011, 4112, 4111
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 774345.pdf
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:23

  clientage написав:
  ukrmvs написав:в пумбе кешбек дают за оплату только кредитными средствами или только своими или и теми, и теми?

за оплату любой картой клиента, даже всеми картами клиента со всеми возможными средствами на них, но в пределах 500грн на ИНН в мес

Но по акции 10% за комуналку - только кредитными.

Так говорят горячка и старшая оператор в отделении.
Сам специально переспрашивал именно про собственные средства.
Нет, категорически - кешбек "по Ясно" только за кредитные.

И в условиях акции сказано:
Кредитна картка (Картка) – картка, за допомогою якої Клієнт здійснює Платіжні операції за Картковим рахунком на умовах визначених Договором за рахунок кредитних коштів, які надає Банк в рамках відновлювальної кредитної лінії

Операція – оплата Учасником Акції товарів або послуг за допомогою Картки


https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:35

Re: ПУМБ

  Aktus написав:Нет, категорически - кешбек "по Ясно" только за кредитные

Даа, у Ясно своя параллельная программа. Она плюсуется с основной.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:49

  ramaz написав:
  Adast написав:Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?

Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online

Это только для комуналки и мобильного.
В правилах акции:
Операція – оплата товарів або послуг (в т. ч. через мережу Інтернет) за допомогою Картки, що відкрита в національній або іноземній валюті або проведення платежів в мобільному додатку ПУМБ Online на користь мобільних операторів та оплата комунальних платежів в мобільному додатку ПУМБ Online.

И это для всех категорий.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:03

  vollena71 написав:На 4111 кешбек начисляется
Метрополітен 4011, 4112, 4111
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 774345.pdf

Я вот сейчас обратил внимание что у них мсс код 4812 раньше как Коммуналка проходил, а теперь он и в Коммуналке и в Технике...
Adast
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