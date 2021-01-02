ukrmvs написав:в пумбе кешбек дают за оплату только кредитными средствами или только своими или и теми, и теми?
за оплату любой картой клиента, даже всеми картами клиента со всеми возможными средствами на них, но в пределах 500грн на ИНН в мес
Но по акции 10% за комуналку - только кредитными.
Так говорят горячка и старшая оператор в отделении. Сам специально переспрашивал именно про собственные средства. Нет, категорически - кешбек "по Ясно" только за кредитные.
И в условиях акции сказано:
Кредитна картка (Картка) – картка, за допомогою якої Клієнт здійснює Платіжні операції за Картковим рахунком на умовах визначених Договором за рахунок кредитних коштів, які надає Банк в рамках відновлювальної кредитної лінії
Операція – оплата Учасником Акції товарів або послуг за допомогою Картки
Adast написав:Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?
Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online
Это только для комуналки и мобильного. В правилах акции:
Операція – оплата товарів або послуг (в т. ч. через мережу Інтернет) за допомогою Картки, що відкрита в національній або іноземній валюті або проведення платежів в мобільному додатку ПУМБ Online на користь мобільних операторів та оплата комунальних платежів в мобільному додатку ПУМБ Online.