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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:51

  Ferlakur написав:Как правильно пополнять картку Всеможу в терминале Привата без комиссии ? Сувать ее в терминал, чи вводить номер? Всекарту тоже можна?

Нажимайте пополнить карту другого банка,выбирайте ПУМБ, вставляйте любую карту ПУМБа и вперёд
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:57

Товарищи рыбаки, вот в соседней ветке пишут:

  KVV написав:Поповнення Київстару в ПУМБ Онлайн проходить дуже швидко, реально 2 секунди і кошти на рахунку!
Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%. Все як ми любим. :D


где эта акция? на сайте чё-то не нахожу условий, кешбек сразу приходит или ждать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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