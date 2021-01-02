Нажимайте пополнить карту другого банка,выбирайте ПУМБ, вставляйте любую карту ПУМБа и вперёд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:51
Нажимайте пополнить карту другого банка,выбирайте ПУМБ, вставляйте любую карту ПУМБа и вперёд
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:57
Товарищи рыбаки, вот в соседней ветке пишут:
где эта акция? на сайте чё-то не нахожу условий, кешбек сразу приходит или ждать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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