Нажимайте пополнить карту другого банка,выбирайте ПУМБ, вставляйте любую карту ПУМБа и вперёд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:51
Нажимайте пополнить карту другого банка,выбирайте ПУМБ, вставляйте любую карту ПУМБа и вперёд
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:57
Товарищи рыбаки, вот в соседней ветке пишут:
где эта акция? на сайте чё-то не нахожу условий, кешбек сразу приходит или ждать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 03 січ, 2021 16:26
Выбрала 5 категорию и оказалось туда входит и интернет. Только что пополнила и пришло сообщение о начислении кешбека.
Додано: Нед 03 січ, 2021 16:33
З Уні все Ок?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 січ, 2021 16:42
В данный момент:"Сервер получателя средств не отвечает на запросы"
Такое иногда бывает
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 03 січ, 2021 16:43
Re: ПУМБ
И телевидение должно туда входить, в том числе, например, sweet.tv.
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:16
Re: ПУМБ
Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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