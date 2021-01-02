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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:51
Ferlakur написав:
Как правильно пополнять картку Всеможу в терминале Привата без комиссии ? Сувать ее в терминал, чи вводить номер? Всекарту тоже можна?
Нажимайте пополнить карту другого банка,выбирайте ПУМБ, вставляйте любую карту ПУМБа и вперёд
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:57
Товарищи рыбаки, вот в соседней ветке пишут:
KVV написав:
Поповнення Київстару в ПУМБ Онлайн проходить дуже швидко, реально 2 секунди і кошти на рахунку!
Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%. Все як ми любим.
где эта акция? на сайте чё-то не нахожу условий, кешбек сразу приходит или ждать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Нед 03 січ, 2021 16:22
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Додано: Нед 03 січ, 2021 16:26
Выбрала 5 категорию и оказалось туда входит и интернет. Только что пополнила и пришло сообщение о начислении кешбека.
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Oktawa
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Додано: Нед 03 січ, 2021 16:33
velvet написав: Ferlakur написав:
Как правильно пополнять картку Всеможу в терминале Привата без комиссии ? Сувать ее в терминал, чи вводить номер? Всекарту тоже можна?
Нажимайте пополнить карту другого банка,выбирайте ПУМБ, вставляйте любую карту ПУМБа и вперёд
З Уні все Ок?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 03 січ, 2021 16:42
Квесторе_поверніться написав: velvet написав: Ferlakur написав:
Как правильно пополнять картку Всеможу в терминале Привата без комиссии ? Сувать ее в терминал, чи вводить номер? Всекарту тоже можна?
Нажимайте пополнить карту другого банка,выбирайте ПУМБ, вставляйте любую карту ПУМБа и вперёд
З Уні все Ок?
В данный момент:"Сервер получателя средств не отвечает на запросы"
Такое иногда бывает
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 03 січ, 2021 16:43
Oktawa написав:
Выбрала 5 категорию и оказалось туда входит и интернет.
И телевидение должно туда входить, в том числе, например, sweet.tv.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Нед 03 січ, 2021 17:16
Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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Додано: Нед 03 січ, 2021 18:00
larnic
А где именно посмотреть, провелся ли кешбек ? Начислили ли его?
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duvr100
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Додано: Нед 03 січ, 2021 18:09
duvr100 написав:larnic
А где именно посмотреть, провелся ли кешбек ? Начислили ли его?
Я так понимаю речь о коммунальном кэшбеке от Ясно. Ответ: нигде. Кэшбек или сам упадет на карту в течение следующих 5 рабочих дней. Либо его надо будет выгрызать у горячки. Ну и есть на форуме 1 кейс, когда ничего не пришло и горячка разводит руками - мол сами не понимаем почему так.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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