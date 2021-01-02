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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:13

  idealstorm написав:Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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Нет таких вариантов у Ахметбая.
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22

  ukrprom2014 написав:
  idealstorm написав:Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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Нет таких вариантов у Ахметбая.
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.

Подтверждаю. Еще на Изипэй где то в апреле или мае давал 10%, так было проплачено до конца года
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valya
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