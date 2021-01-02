Нет таких вариантов у Ахметбая.
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:13
Нет таких вариантов у Ахметбая.
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22
Подтверждаю. Еще на Изипэй где то в апреле или мае давал 10%, так было проплачено до конца года
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