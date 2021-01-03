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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:13
idealstorm написав:
Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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Нет таких вариантов у Ахметбая.
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22
ukrprom2014 написав: idealstorm написав:
Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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Нет таких вариантов у Ахметбая.
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.
Подтверждаю. Еще на Изипэй где то в апреле или мае давал 10%, так было проплачено до конца года
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valya
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Додано: Нед 03 січ, 2021 21:35
ukrprom2014 написав:
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.
Пополнение мобильного через приложение считается или только через сайт?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 03 січ, 2021 21:38
idealstorm написав:
Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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у меня прошло
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Нед 03 січ, 2021 21:49
Goodman написав: idealstorm написав:
Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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у меня прошло
Хм, кудой?
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valya
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:02
lloydbanksua написав:
Пополнение мобильного через приложение считается или только через сайт?
Только через сайт оператора!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:07
valya написав:
Хм, кудой?
Что за вопрос возник? Пумба Ахметбая исправно перечисляет Укртелеком, вчера прошло , кешбек пропиликал.
Платил через Смартфон /мобильний додаток , завел ручками в форме.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:11
Goodman написав:
Что за вопрос возник? Пумба Ахметбая исправно перечисляет Укртелеком, вчера прошло , кешбек пропиликал.
Платил через Смартфон /мобильний додаток , завел ручками в форме.
Goodman, я задавал вопрос и Вас понял с первого поста, спасибо)
Те кто в танке, пусть там и остаются - не утруждайтесь
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idealstorm
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:12
Goodman
Так кб 10 или 5%?
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valya
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:16
ukrprom2014 написав:
Только через сайт оператора!
у меня прошло и через мобильное приложение пополнение мобилки на 10 грн - - 50 коп кешбека
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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