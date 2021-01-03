RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2813281428152816>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:13

  idealstorm написав:Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
Поделитесь

Нет таких вариантов у Ахметбая.
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22

  ukrprom2014 написав:
  idealstorm написав:Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
Поделитесь

Нет таких вариантов у Ахметбая.
Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.

Подтверждаю. Еще на Изипэй где то в апреле или мае давал 10%, так было проплачено до конца года
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 31.10.12
Подякував: 360 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:35

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Только 5% откат при оплате НьюКардом сибаса.

Пополнение мобильного через приложение считается или только через сайт?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 22.04.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:38

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
Поделитесь
у меня прошло
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4117
З нами з: 23.11.14
Подякував: 674 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:49

  Goodman написав:
  idealstorm написав:Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
Поделитесь
у меня прошло

Хм, кудой?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 31.10.12
Подякував: 360 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:02

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Пополнение мобильного через приложение считается или только через сайт?

Только через сайт оператора!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:07

Re: ПУМБ

  valya написав:Хм, кудой?
Что за вопрос возник? Пумба Ахметбая исправно перечисляет Укртелеком, вчера прошло , кешбек пропиликал.
Платил через Смартфон /мобильний додаток , завел ручками в форме.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4117
З нами з: 23.11.14
Подякував: 674 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:11

  Goodman написав: Что за вопрос возник? Пумба Ахметбая исправно перечисляет Укртелеком, вчера прошло , кешбек пропиликал.
Платил через Смартфон /мобильний додаток , завел ручками в форме.


Goodman, я задавал вопрос и Вас понял с первого поста, спасибо)
Те кто в танке, пусть там и остаются - не утруждайтесь ;)
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 06.03.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:12

Goodman
Так кб 10 или 5%?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 31.10.12
Подякував: 360 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:16

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Только через сайт оператора!
у меня прошло и через мобильное приложение пополнение мобилки на 10 грн - - 50 коп кешбека
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4117
З нами з: 23.11.14
Подякував: 674 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2813281428152816>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm, kostya77, ramaz і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28152)
03.01.2021 22:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.