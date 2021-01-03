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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:19

Re: ПУМБ

  valya написав:Так кб 10 или 5%?

У меня простая кредитка со снятими средствами в 0 , НЕ ЯСНО.
Кую железо пока горячо тем что есть, чтоби мне получить ЯСНО - нужно все вернуть назад, идти в отделение, просить, умолять, закривать, откривать И НЕ ФАКТ ЧТО ДАДУТ ЯСНО . кую с кешбеком 5%.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:22

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:Goodman, я задавал вопрос и Вас понял с первого поста, спасибо)
мне совсем не жалко отвечать людям то , что я знаю, что пробивал, что получилось/не получилось.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 23:58

  valya написав:
  Goodman написав:
  idealstorm написав:Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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у меня прошло

Хм, кудой?

ПУМБ Онлайн /Услуги/Услуги/Интернет, ТВ/пао укртелеком (по номеру телефона)

Це для КБ по 5ій категорії.
НЕ для ЯСНО
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:09

Re: ПУМБ

Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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