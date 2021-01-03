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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:19
valya написав:
Так кб 10 или 5%?
У меня простая кредитка со снятими средствами в 0 , НЕ ЯСНО.
Кую железо пока горячо тем что есть, чтоби мне получить ЯСНО - нужно все вернуть назад, идти в отделение, просить, умолять, закривать, откривать И НЕ ФАКТ ЧТО ДАДУТ ЯСНО . кую с кешбеком 5%.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:22
idealstorm написав:
Goodman, я задавал вопрос и Вас понял с первого поста, спасибо)
мне совсем не жалко отвечать людям то , что я знаю, что пробивал, что получилось/не получилось.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Нед 03 січ, 2021 23:58
valya написав: Goodman написав: idealstorm написав:
Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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у меня прошло
Хм, кудой?
ПУМБ Онлайн /Услуги/Услуги/Интернет, ТВ/пао укртелеком (по номеру телефона)
Це для КБ по 5ій категорії.
НЕ для ЯСНО
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Додано: Пон 04 січ, 2021 08:09
Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
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