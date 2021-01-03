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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:19

Re: ПУМБ

  valya написав:Так кб 10 или 5%?

У меня простая кредитка со снятими средствами в 0 , НЕ ЯСНО.
Кую железо пока горячо тем что есть, чтоби мне получить ЯСНО - нужно все вернуть назад, идти в отделение, просить, умолять, закривать, откривать И НЕ ФАКТ ЧТО ДАДУТ ЯСНО . кую с кешбеком 5%.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:22

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:Goodman, я задавал вопрос и Вас понял с первого поста, спасибо)
мне совсем не жалко отвечать людям то , что я знаю, что пробивал, что получилось/не получилось.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 23:58

  valya написав:
  Goodman написав:
  idealstorm написав:Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
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у меня прошло

Хм, кудой?

ПУМБ Онлайн /Услуги/Услуги/Интернет, ТВ/пао укртелеком (по номеру телефона)

Це для КБ по 5ій категорії.
НЕ для ЯСНО
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:02

Goodman, KVV
Плюсую за без "танков"
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:22

Re: ПУМБ

Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:33

  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:07

Re: ПУМБ

Год новый, а проблемы старые.
Банк взял ещё немного времени на решение моей проблемы, даже не решения а рассмотрение.
Месяца не хватило.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:10

В списке интернет-провайдеров нашёлся и мой. Оплата попала в 5-ую категорию.
Adast
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