|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:19
valya написав:
Так кб 10 или 5%?
У меня простая кредитка со снятими средствами в 0 , НЕ ЯСНО.
Кую железо пока горячо тем что есть, чтоби мне получить ЯСНО - нужно все вернуть назад, идти в отделение, просить, умолять, закривать, откривать И НЕ ФАКТ ЧТО ДАДУТ ЯСНО . кую с кешбеком 5%.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4118
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:22
idealstorm написав:
Goodman, я задавал вопрос и Вас понял с первого поста, спасибо)
мне совсем не жалко отвечать людям то , что я знаю, что пробивал, что получилось/не получилось.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4118
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 23:58
valya написав: Goodman написав: idealstorm написав:
Стационарный телефон Укртелеком есть варианты как правильно "впихнуть" для КБ ?
Поделитесь
у меня прошло
Хм, кудой?
ПУМБ Онлайн /Услуги/Услуги/Интернет, ТВ/пао укртелеком (по номеру телефона)
Це для КБ по 5ій категорії.
НЕ для ЯСНО
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:02
Goodman, KVV
Плюсую за без "танков"
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:22
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3670
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:33
Ferlakur написав:
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2387
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:07
Год новый, а проблемы старые.
Банк взял ещё немного времени на решение моей проблемы, даже не решения а рассмотрение.
Месяца не хватило.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2593
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:10
В списке интернет-провайдеров нашёлся и мой. Оплата попала в 5-ую категорию.
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|