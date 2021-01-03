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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:56
ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:05
Ferlakur написав:
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
1 Каким способом гасили?
2 Если сегодня карту пополнили, то завтра обновиться информация касательно задолженности в льготном периоде.
ps Вот, если задолженность загасили СЭПом, то можно было сразу делать перекредитование
Но и при таком способе информация о задолженности обновляется на следующий день.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:06
Ferlakur написав: ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
Не глупите,
делайте проводки только на следующий день.
Время 21:00 это условное время и Вам никто не поможет, если проводки за прошлый период выгрузятся поздно ночью.
Попадалово вам тогда будет обеспечено.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:09
Ferlakur написав: ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
Зависит от того как погасите и каким образом будете тратить.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:23
MASolomko написав: Ferlakur написав:
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
1 Каким способом гасили?
2 Если сегодня карту пополнили, то завтра обновиться информация касательно задолженности в льготном периоде.
ps Вот, если задолженность загасили СЭПом, то можно было сразу делать перекредитование
Но и при таком способе информация о задолженности обновляется на следующий день.
Гасил тремя частями
1) в терминале Привата наликом
2) с Вильного на дебетку, с нее на кредитку
3) остаток потянул ПУМБом онлайн с карты другого банка.
Я так понимаю, что как минимум в пределах той части, что погашена с Вильного, я могу оперировать уже?
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