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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2814281528162817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:56

  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.

А если частично потратить до 21.00,то что?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:05

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
1 Каким способом гасили?

2 Если сегодня карту пополнили, то завтра обновиться информация касательно задолженности в льготном периоде.

ps Вот, если задолженность загасили СЭПом, то можно было сразу делать перекредитование :) Но и при таком способе информация о задолженности обновляется на следующий день.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:06

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.

А если частично потратить до 21.00,то что?

Не глупите,
делайте проводки только на следующий день.
Время 21:00 это условное время и Вам никто не поможет, если проводки за прошлый период выгрузятся поздно ночью.
Попадалово вам тогда будет обеспечено.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:09

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.

А если частично потратить до 21.00,то что?

Зависит от того как погасите и каким образом будете тратить.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:23

  MASolomko написав:
  Ferlakur написав:После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
1 Каким способом гасили?

2 Если сегодня карту пополнили, то завтра обновиться информация касательно задолженности в льготном периоде.

ps Вот, если задолженность загасили СЭПом, то можно было сразу делать перекредитование :) Но и при таком способе информация о задолженности обновляется на следующий день.

Гасил тремя частями
1) в терминале Привата наликом
2) с Вильного на дебетку, с нее на кредитку
3) остаток потянул ПУМБом онлайн с карты другого банка.

Я так понимаю, что как минимум в пределах той части, что погашена с Вильного, я могу оперировать уже?
Ferlakur
 
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