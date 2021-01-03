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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2815281628172818>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:56

  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.

А если частично потратить до 21.00,то что?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:05

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
1 Каким способом гасили?

2 Если сегодня карту пополнили, то завтра обновиться информация касательно задолженности в льготном периоде.

ps Вот, если задолженность загасили СЭПом, то можно было сразу делать перекредитование :) Но и при таком способе информация о задолженности обновляется на следующий день.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:06

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.

А если частично потратить до 21.00,то что?

Не глупите,
делайте проводки только на следующий день.
Время 21:00 это условное время и Вам никто не поможет, если проводки за прошлый период выгрузятся поздно ночью.
Попадалово вам тогда будет обеспечено.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:09

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.

А если частично потратить до 21.00,то что?

Зависит от того как погасите и каким образом будете тратить.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:23

  MASolomko написав:
  Ferlakur написав:После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
1 Каким способом гасили?

2 Если сегодня карту пополнили, то завтра обновиться информация касательно задолженности в льготном периоде.

ps Вот, если задолженность загасили СЭПом, то можно было сразу делать перекредитование :) Но и при таком способе информация о задолженности обновляется на следующий день.

Гасил тремя частями
1) в терминале Привата наликом
2) с Вильного на дебетку, с нее на кредитку
3) остаток потянул ПУМБом онлайн с карты другого банка.

Я так понимаю, что как минимум в пределах той части, что погашена с Вильного, я могу оперировать уже?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:33

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Я так понимаю, что как минимум в пределах той части, что погашена с Вильного, я могу оперировать уже?

Думаю п.3 тоже уже можно юзать. Собственная пополняха тут проводится сразу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:12

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Я так понимаю, что как минимум в пределах той части, что погашена с Вильного, я могу оперировать уже?

Думаю п.3 тоже уже можно юзать. Собственная пополняха тут проводится сразу

Да вроде и п.1 можно, оно ж проходит как пополнение счета, а не карты. И даже в терминале Привата показывает номер счета, и ФИО.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:39

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Да вроде и п.1 можно, оно ж проходит как пополнение счета, а не карты. И даже в терминале Привата показывает номер счета, и ФИО.

По поводу #зеленелайно ничего не могу сказать, поскольку свел к минимуму контакты с этим банком. Поэтому шо и как они там крутят - я просто не в курсе и желания "разбираться в сортах дерьма" как-то не возникает ;). От того и прокомментил только п.3
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:03

idealstorm
Много раз ложила деньги на карту, и через банкомат, и р2р, и сразу тратила. На утро та сумма, которую положила, уменьшала задолженность, хотя физически ее на карте уже не было (обновляется это ночью). Так поняла, что в Пумбе если положил на карту в любом случае, когда бы не потратил, деньги проведутся как погашение кредита
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Читал и не совсем понял - какая карта является оптимальной для кишмиша за коммуналку?
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