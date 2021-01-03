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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:56
ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:05
Ferlakur написав:
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
1 Каким способом гасили?
2 Если сегодня карту пополнили, то завтра обновиться информация касательно задолженности в льготном периоде.
ps Вот, если задолженность загасили СЭПом, то можно было сразу делать перекредитование
Но и при таком способе информация о задолженности обновляется на следующий день.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:06
Ferlakur написав: ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
Не глупите,
делайте проводки только на следующий день.
Время 21:00 это условное время и Вам никто не поможет, если проводки за прошлый период выгрузятся поздно ночью.
Попадалово вам тогда будет обеспечено.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:09
Ferlakur написав: ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
Зависит от того как погасите и каким образом будете тратить.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:23
MASolomko написав: Ferlakur написав:
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
1 Каким способом гасили?
2 Если сегодня карту пополнили, то завтра обновиться информация касательно задолженности в льготном периоде.
ps Вот, если задолженность загасили СЭПом, то можно было сразу делать перекредитование
Но и при таком способе информация о задолженности обновляется на следующий день.
Гасил тремя частями
1) в терминале Привата наликом
2) с Вильного на дебетку, с нее на кредитку
3) остаток потянул ПУМБом онлайн с карты другого банка.
Я так понимаю, что как минимум в пределах той части, что погашена с Вильного, я могу оперировать уже?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:33
Ferlakur написав:
Я так понимаю, что как минимум в пределах той части, что погашена с Вильного, я могу оперировать уже?
Думаю п.3 тоже уже можно юзать. Собственная пополняха тут проводится сразу
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:12
Flamingo написав: Ferlakur написав:
Я так понимаю, что как минимум в пределах той части, что погашена с Вильного, я могу оперировать уже?
Думаю п.3 тоже уже можно юзать. Собственная пополняха тут проводится сразу
Да вроде и п.1 можно, оно ж проходит как пополнение счета, а не карты. И даже в терминале Привата показывает номер счета, и ФИО.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:39
Ferlakur написав:
Да вроде и п.1 можно, оно ж проходит как пополнение счета, а не карты. И даже в терминале Привата показывает номер счета, и ФИО.
По поводу #зеленелайно ничего не могу сказать, поскольку свел к минимуму контакты с этим банком. Поэтому шо и как они там крутят - я просто не в курсе и желания "разбираться в сортах дерьма" как-то не возникает
. От того и прокомментил только п.3
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:03
idealstorm
Много раз ложила деньги на карту, и через банкомат, и р2р, и сразу тратила. На утро та сумма, которую положила, уменьшала задолженность, хотя физически ее на карте уже не было (обновляется это ночью). Так поняла, что в Пумбе если положил на карту в любом случае, когда бы не потратил, деньги проведутся как погашение кредита
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:12
Читал и не совсем понял - какая карта является оптимальной для кишмиша за коммуналку?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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