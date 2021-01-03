Всеможу от Ясно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:13
Всеможу от Ясно
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:13
Заходил в отделение, хотел попросить поднять кредитный лимит. Оказалось - дудки, такая процедура не предусмотрена, а лимит поднимается банком исключительно по его решению, и даже заявить о своём таком желании никак нельзя.
А я, сгоряча, при оформлении запросил мизерный лимит, и только после первых платежей понял, насколько ошибался
Вопросы к общественности:
1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?
2 Сколько времени может пройти до того момента, как банк решит изучить этот вопрос? (В предположении, что лимит мне поднимут сразу, как только мой счет попадет в поле зрения сотрудника или программного обеспечения, которое занимается этой задачей)
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:17
Чисто для уточнения - если выбрали 1, 2 или 5 категорию кэшбека, то ВсеКарта тоже работает, но только с соответствующим категории процентом. 10% не насчитают.
Меня манагер на линии сразу честно предупредил об этом, когда я назвал заниженную сумму лимита.
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:24
Re: ПУМБ
Если в веб-версии ПУМБ-онлайн пишет, что заказанные карты уже в отделении, можно идти получать? Смс не приходило пока.
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:27
Re: ПУМБ
Ferlakur, можно. Уведомление из веб-банкинга меня не подводило.
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