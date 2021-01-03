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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2815281628172818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:13

  swan forever написав:Читал и не совсем понял - какая карта является оптимальной для кишмиша за коммуналку?

Всеможу от Ясно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:13

Заходил в отделение, хотел попросить поднять кредитный лимит. Оказалось - дудки, такая процедура не предусмотрена, а лимит поднимается банком исключительно по его решению, и даже заявить о своём таком желании никак нельзя.
А я, сгоряча, при оформлении запросил мизерный лимит, и только после первых платежей понял, насколько ошибался :-)
Вопросы к общественности:
1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?
2 Сколько времени может пройти до того момента, как банк решит изучить этот вопрос? (В предположении, что лимит мне поднимут сразу, как только мой счет попадет в поле зрения сотрудника или программного обеспечения, которое занимается этой задачей)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:17

  velvet написав:
  swan forever написав:Читал и не совсем понял - какая карта является оптимальной для кишмиша за коммуналку?

Всеможу от Ясно

Чисто для уточнения - если выбрали 1, 2 или 5 категорию кэшбека, то ВсеКарта тоже работает, но только с соответствующим категории процентом. 10% не насчитают.

  M-Audio написав:А я, сгоряча, при оформлении запросил мизерный лимит, и только после первых платежей понял, насколько ошибался :-)

Меня манагер на линии сразу честно предупредил об этом, когда я назвал заниженную сумму лимита.
Adast
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:24

Re: ПУМБ

Если в веб-версии ПУМБ-онлайн пишет, что заказанные карты уже в отделении, можно идти получать? Смс не приходило пока.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:27

Re: ПУМБ

Ferlakur, можно. Уведомление из веб-банкинга меня не подводило.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:46

  M-Audio написав:1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?

Правда

Але....можна загаситься в ноль, закрити стару ВсеМожу і через день-два зайти і оформити нову з більшим лімітом. Вірогідність останнього 50/50.
Я ризкнув - ліміт збільшився у 6 разів.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:57

  KVV написав:
  M-Audio написав:1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?

Правда

Але....можна загаситься в ноль, закрити стару ВсеМожу і через день-два зайти і оформити нову з більшим лімітом. Вірогідність останнього 50/50.
Я ризкнув - ліміт збільшився у 6 разів.

можно и вообще остаться без карты.
сам попал в эту яму, хоть в отделении так же посоветовали закрыть и открыть.
теперь разводят руками и не понимают, почему отказ в оформлении идет.
закрыл карту еще в том году.
Востаннє редагувалось anis в Пон 04 січ, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58

  BigMan написав:
klug написав:Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).
Я сделал.
Другу рефку. Он открыл кредитку.
Закрыл старую дебетку.
Взял у приятеля рефку.
Открыл всекарту.
Закрыл старую кредитку.
Через день зарегался на веб версии ясно
звонок. приглашение. получение.

оплатил ком.ку в нексте на 3000
проверил мсс -4900

Тепереча ждун.
100реф+100реф+300ком.+500кб

И как оно, ждунство закончилось успешно? :wink:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:06

Кто подскажет - оплата Спортлайфа на их сайте подходит под 5-ую категорию? Какой там MCC? Коллега спрашивает - хочу помочь :)
Vorlon
 
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