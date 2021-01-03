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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:13
swan forever написав:
Читал и не совсем понял - какая карта является оптимальной для кишмиша за коммуналку?
Всеможу от Ясно
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:13
Заходил в отделение, хотел попросить поднять кредитный лимит. Оказалось - дудки, такая процедура не предусмотрена, а лимит поднимается банком исключительно по его решению, и даже заявить о своём таком желании никак нельзя.
А я, сгоряча, при оформлении запросил мизерный лимит, и только после первых платежей понял, насколько ошибался
Вопросы к общественности:
1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?
2 Сколько времени может пройти до того момента, как банк решит изучить этот вопрос? (В предположении, что лимит мне поднимут сразу, как только мой счет попадет в поле зрения сотрудника или программного обеспечения, которое занимается этой задачей)
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:17
velvet написав: swan forever написав:
Читал и не совсем понял - какая карта является оптимальной для кишмиша за коммуналку?
Всеможу от Ясно
Чисто для уточнения - если выбрали 1, 2 или 5 категорию кэшбека, то ВсеКарта тоже работает, но только с соответствующим категории процентом. 10% не насчитают.
M-Audio написав:
А я, сгоряча, при оформлении запросил мизерный лимит, и только после первых платежей понял, насколько ошибался
Меня манагер на линии сразу честно предупредил об этом, когда я назвал заниженную сумму лимита.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:24
Если в веб-версии ПУМБ-онлайн пишет, что заказанные карты уже в отделении, можно идти получать? Смс не приходило пока.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:27
Ferlakur, можно. Уведомление из веб-банкинга меня не подводило.
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1
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:46
M-Audio написав:
1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?
Правда
Але....можна загаситься в ноль, закрити стару ВсеМожу і через день-два зайти і оформити нову з більшим лімітом. Вірогідність останнього 50/50.
Я ризкнув - ліміт збільшився у 6 разів.
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KVV
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:57
KVV написав: M-Audio написав:
1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?
Правда
Але....можна загаситься в ноль, закрити стару ВсеМожу і через день-два зайти і оформити нову з більшим лімітом. Вірогідність останнього 50/50.
Я ризкнув - ліміт збільшився у 6 разів.
можно и вообще остаться без карты.
сам попал в эту яму, хоть в отделении так же посоветовали закрыть и открыть.
теперь разводят руками и не понимают, почему отказ в оформлении идет.
закрыл карту еще в том году.
Востаннє редагувалось anis
в Пон 04 січ, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58
BigMan написав:
klug написав:Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).
Я сделал.
Другу рефку. Он открыл кредитку.
Закрыл старую дебетку.
Взял у приятеля рефку.
Открыл всекарту.
Закрыл старую кредитку.
Через день зарегался на веб версии ясно
звонок. приглашение. получение.
оплатил ком.ку в нексте на 3000
проверил мсс -4900
Тепереча ждун.
100реф+100реф+300ком.+500кб
И как оно, ждунство закончилось успешно?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:06
Кто подскажет - оплата Спортлайфа на их сайте подходит под 5-ую категорию? Какой там MCC? Коллега спрашивает - хочу помочь
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