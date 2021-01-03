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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2817281828192820>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:33

idealstorm
Наличкой в кассе! Так что не вариант.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:49

  Adast написав:
  velvet написав:
  swan forever написав:Читал и не совсем понял - какая карта является оптимальной для кишмиша за коммуналку?

Всеможу от Ясно

Чисто для уточнения - если выбрали 1, 2 или 5 категорию кэшбека, то ВсеКарта тоже работает, но только с соответствующим категории процентом. 10% не насчитают.
А при выбранной 3й или 4й категории будет параллельно еще и за оплату коммуналки в аппликухе 10% кишмиш по Ясной? И еще кто знает, 6-я категория предлагается только в первый месяц после получения пластика или на регулярной основе? 175 грн в 6-й категории начисляется параллельно (суммируется) с 10% за коммунал по Ясной по итогам месяца?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:53

Re: ПУМБ

  pharus написав:175 грн в 6-й категории начисляется параллельно (суммируется) с 10% за коммунал по Ясной по итогам месяца?

Паралельно, это отдельные программы кешбека.
категории в вайбере работают на всех картах, и сразу виден результат.
программа от ясно. только на КК всеможу полученных по соответствующей ссылке.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:55

Re: ПУМБ

  pharus написав:И еще кто знает, 6-я категория предлагается только в первый месяц после получения пластика или на регулярной основе? 1
в первый было за 10 шт.,второй за 20шт.
Хотелось бы регулярности))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:56

  Мизантрóп написав:
  pharus написав:И еще кто знает, 6-я категория предлагается только в первый месяц после получения пластика или на регулярной основе? 1
в первый было за 10 шт.,второй за 20шт.
Хотелось бы регулярности))

еще б лимиты были не такими скудными))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:59

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:оплата Спортлайфа на их сайте подходит под 5-ую категорию

Платите Спортбанком, там -10% дадут.
Если Спортбанка еще нету - могу помочь :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:02

Re: ПУМБ

Сегодня зашли 100 грн за открытие карты. И еще 100 грн. в то же время и так же и написано - мол, бонус за открытие. Зачисление в одно и то же время. ОШИБКА?
Кешбек по Ясно и по условиям 6 категории, за 10 трат, пока не зашли.
Когда можно ожидать кешбеков остальных? И что делать с этим удвоением в 100*2 грн?
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:05

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:Вопросы к общественности:
1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?
2 Сколько времени может пройти до того момента, как банк решит изучить этот вопрос? (В предположении, что лимит мне поднимут сразу, как только мой счет попадет в поле зрения сотрудника или программного обеспечения, которое занимается этой задачей)

1 - правда , все на розсуд банка
2. - изначально дали 11к, потом было 2 ступеньки по +5к , сейчас 21к, каждые 3 месяца
что делал? понизил себе кредитную нагрузку в иных богадельнях. просрочек нет вообще - грейсовикк
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:06

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:и по условиям 6 категории, за 10 трат, пока не зашли.

до 15го еще время есть.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:07

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:Когда можно ожидать кешбеков остальных?

дергайте вайбер-бот , постоянно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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