|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:33
idealstorm
Наличкой в кассе! Так что не вариант.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9518
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1026 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:49
Adast написав: velvet написав: swan forever написав:
Читал и не совсем понял - какая карта является оптимальной для кишмиша за коммуналку?
Всеможу от Ясно
Чисто для уточнения - если выбрали 1, 2 или 5 категорию кэшбека, то ВсеКарта тоже работает, но только с соответствующим категории процентом. 10% не насчитают.
А при выбранной 3й или 4й категории будет параллельно еще и за оплату коммуналки в аппликухе 10% кишмиш по Ясной? И еще кто знает, 6-я категория предлагается только в первый месяц после получения пластика или на регулярной основе? 175 грн в 6-й категории начисляется параллельно (суммируется) с 10% за коммунал по Ясной по итогам месяца?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
-
pharus
-
-
- Повідомлень: 1009
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 2623 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:53
pharus написав:
175 грн в 6-й категории начисляется параллельно (суммируется) с 10% за коммунал по Ясной по итогам месяца?
Паралельно, это отдельные программы кешбека.
категории в вайбере работают на всех картах, и сразу виден результат.
программа от ясно. только на КК всеможу полученных по соответствующей ссылке.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2597
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:55
pharus написав:
И еще кто знает, 6-я категория предлагается только в первый месяц после получения пластика или на регулярной основе? 1
в первый было за 10 шт.,второй за 20шт.
Хотелось бы регулярности))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5041
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 913 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:56
Мизантрóп написав: pharus написав:
И еще кто знает, 6-я категория предлагается только в первый месяц после получения пластика или на регулярной основе? 1
в первый было за 10 шт.,второй за 20шт.
Хотелось бы регулярности))
еще б лимиты были не такими скудными))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2597
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:59
Vorlon написав:
оплата Спортлайфа на их сайте подходит под 5-ую категорию
Платите Спортбанком, там -10% дадут.
Если Спортбанка еще нету - могу помочь
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2397
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:02
Сегодня зашли 100 грн за открытие карты. И еще 100 грн. в то же время и так же и написано - мол, бонус за открытие. Зачисление в одно и то же время. ОШИБКА?
Кешбек по Ясно и по условиям 6 категории, за 10 трат, пока не зашли.
Когда можно ожидать кешбеков остальных? И что делать с этим удвоением в 100*2 грн?
-
duvr100
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 21.05.20
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:05
M-Audio написав:
Вопросы к общественности:
1 Правда ли это (что нельзя попросить увеличить кредитный лимит)?
2 Сколько времени может пройти до того момента, как банк решит изучить этот вопрос? (В предположении, что лимит мне поднимут сразу, как только мой счет попадет в поле зрения сотрудника или программного обеспечения, которое занимается этой задачей)
1 - правда , все на розсуд банка
2. - изначально дали 11к, потом было 2 ступеньки по +5к , сейчас 21к, каждые 3 месяца
что делал? понизил себе кредитную нагрузку в иных богадельнях. просрочек нет вообще - грейсовикк
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4120
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:06
duvr100 написав:
и по условиям 6 категории, за 10 трат, пока не зашли.
до 15го еще время есть.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2597
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:07
duvr100 написав:
Когда можно ожидать кешбеков остальных?
дергайте вайбер-бот , постоянно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4120
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|