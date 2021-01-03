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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2817281828192820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:34

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:Сегодня зашли 100 грн за открытие карты. И еще 100 грн. в то же время и так же и написано - мол, бонус за открытие. Зачисление в одно и то же время. ОШИБКА?
мне 3х100 по ошибке было.Фарт на первой же карте :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:39

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:И что делать с этим удвоением в 100*2 грн?
Если банк ошибку увидеть, то может забрать выданный кешбек на протяжении срока исковой давности.
Ну и можете позвонить в поддержку и уведомить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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