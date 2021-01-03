мне 3х100 по ошибке было.Фарт на первой же карте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:34
Re: ПУМБ
мне 3х100 по ошибке было.Фарт на первой же карте
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:39
Re: ПУМБ
Если банк ошибку увидеть, то может забрать выданный кешбек на протяжении срока исковой давности.
Ну и можете позвонить в поддержку и уведомить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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