duvr100 написав:Сегодня зашли 100 грн за открытие карты. И еще 100 грн. в то же время и так же и написано - мол, бонус за открытие. Зачисление в одно и то же время. ОШИБКА?
мне 3х100 по ошибке было.Фарт на первой же карте
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Але....можна загаситься в ноль, закрити стару ВсеМожу і через день-два зайти і оформити нову з більшим лімітом. Вірогідність останнього 50/50. Я ризкнув - ліміт збільшився у 6 разів.
можно и вообще остаться без карты. сам попал в эту яму, хоть в отделении так же посоветовали закрыть и открыть. теперь разводят руками и не понимают, почему отказ в оформлении идет. закрыл карту еще в том году.
duvr100 написав:Мизантрóп Потом автоматически отменили начисление или Вы сами звонили им сообщали?
вывел их сразу и не жаловался.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)