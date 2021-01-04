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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2817281828192820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:34

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:Сегодня зашли 100 грн за открытие карты. И еще 100 грн. в то же время и так же и написано - мол, бонус за открытие. Зачисление в одно и то же время. ОШИБКА?
мне 3х100 по ошибке было.Фарт на первой же карте :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:39

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:И что делать с этим удвоением в 100*2 грн?
Если банк ошибку увидеть, то может забрать выданный кешбек на протяжении срока исковой давности.
Ну и можете позвонить в поддержку и уведомить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:43

  anis написав:
  KVV написав:Правда

Але....можна загаситься в ноль, закрити стару ВсеМожу і через день-два зайти і оформити нову з більшим лімітом. Вірогідність останнього 50/50.
Я ризкнув - ліміт збільшився у 6 разів.

можно и вообще остаться без карты.
сам попал в эту яму, хоть в отделении так же посоветовали закрыть и открыть.
теперь разводят руками и не понимают, почему отказ в оформлении идет.
закрыл карту еще в том году.

Може й таке бути, тому написав про 50/50.

Хто не ризикує той не п'є Постінор :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:43

Мизантрóп
Потом автоматически отменили начисление или Вы сами звонили им сообщали?
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:46

  duvr100 написав:Мизантрóп
Потом автоматически отменили начисление или Вы сами звонили им сообщали?

вывел их сразу и не жаловался.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:18

Рассрочку за оплату (более 1т.грн.)коммуналки предложат?
З. Ы. Карта не от Ясно.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:24

  novichok написав:Рассрочку за оплату (более 1т.грн.)коммуналки предложат?
З. Ы. Карта не от Ясно.


теоретически да
https://www.pumb.ua/yasno

сроки по рассрочке не те что по кешбеку от Ясно, значит - независимое
cohan
 
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  #<1 ... 2817281828192820
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