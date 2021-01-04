мне 3х100 по ошибке было.Фарт на первой же карте
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:34
Re: ПУМБ
мне 3х100 по ошибке было.Фарт на первой же карте
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:39
Re: ПУМБ
Если банк ошибку увидеть, то может забрать выданный кешбек на протяжении срока исковой давности.
Ну и можете позвонить в поддержку и уведомить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:43
Може й таке бути, тому написав про 50/50.
Хто не ризикує той не п'є Постінор
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:43
Мизантрóп
Потом автоматически отменили начисление или Вы сами звонили им сообщали?
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:46
вывел их сразу и не жаловался.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:18
Рассрочку за оплату (более 1т.грн.)коммуналки предложат?
З. Ы. Карта не от Ясно.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:24
теоретически да
сроки по рассрочке не те что по кешбеку от Ясно, значит - независимое
Додано: Вів 05 січ, 2021 01:25
мсс код 8999 попадает в категорию коммуналки? или какую лучше выбрать категорию, чтобы в нее попадал данный код?
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