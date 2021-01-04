хочу затеяться с кэшбеком за коммуналку. Я пока не являюсь клиентом ПУМБА, на Нафтогаз через них не переходил, официально не трудоустроен.
Есть ли шанс у меня получить эту карту и какой алгоритм ее получения?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:28
Re: ПУМБ
хочу затеяться с кэшбеком за коммуналку. Я пока не являюсь клиентом ПУМБА, на Нафтогаз через них не переходил, официально не трудоустроен.
Есть ли шанс у меня получить эту карту и какой алгоритм ее получения?
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:30
Re: ПУМБ
Переходите, оформляйте, пользуйтесь!
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:33
Re: ПУМБ
а шо все так нахваливают кб по комуналке от пумба 10%, там вроде всё для киева и некоторых ешо городов. например по одессе увидел токо газ или не там смотрю?
а шо делать?
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:35
Re: ПУМБ
Не там смотрите. Платить можно через другие сервисы или непосредственно через сайты организаций, главное, чтобы mcc был 4900.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 05 січ, 2021 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:36
чик
далеко не только Киев.
Пумб онлайн раздел коммуналка и ищите своего поставщика.
так же и на других площадках можно оплатить, главное mcc 4900 чтоб был
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:42
Неофициально тоже катит
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:45
ingtrans, anis
т.е. можно платить и через примат, но картой пумба? а где смотреть mcc? безработный, мне не дали, а сеструхе налажали и открыли не через ясно, грят не будет считаться кб по коммуналке и шо делать - закрыть и открыть поновой или как лучше?
а шо делать?
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