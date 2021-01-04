RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2818281928202821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:28

Re: ПУМБ

хочу затеяться с кэшбеком за коммуналку. Я пока не являюсь клиентом ПУМБА, на Нафтогаз через них не переходил, официально не трудоустроен.
Есть ли шанс у меня получить эту карту и какой алгоритм ее получения?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 14.12.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:30

Re: ПУМБ

https://www.pumb.ua/yasno
Переходите, оформляйте, пользуйтесь!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:33

Re: ПУМБ

а шо все так нахваливают кб по комуналке от пумба 10%, там вроде всё для киева и некоторых ешо городов. например по одессе увидел токо газ или не там смотрю?
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6217
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4950 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:35

Re: ПУМБ

  чик написав:а шо все так нахваливают кб по комуналке от пумба 10%, там вроде всё для киева и некоторых ешо городов. например по одессе увидел токо газ или не там смотрю?

Не там смотрите. Платить можно через другие сервисы или непосредственно через сайты организаций, главное, чтобы mcc был 4900.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 05 січ, 2021 12:37, всього редагувалось 1 раз.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2151
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:36

чик
далеко не только Киев.
Пумб онлайн раздел коммуналка и ищите своего поставщика.
так же и на других площадках можно оплатить, главное mcc 4900 чтоб был
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:42

  sergia написав:хочу затеяться с кэшбеком за коммуналку. Я пока не являюсь клиентом ПУМБА, на Нафтогаз через них не переходил, официально не трудоустроен.
Есть ли шанс у меня получить эту карту и какой алгоритм ее получения?

Неофициально тоже катит
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13702
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7505 раз.
Подякували: 3598 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:45

ingtrans, anis
т.е. можно платить и через примат, но картой пумба? а где смотреть mcc? безработный, мне не дали, а сеструхе налажали и открыли не через ясно, грят не будет считаться кб по коммуналке и шо делать - закрыть и открыть поновой или как лучше?
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6217
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4950 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2818281928202821
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, patrikk, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28207)
05.01.2021 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.