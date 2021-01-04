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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 12:53
patrikk
как обычно!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:57
patrikk, не надо говорить, что карта от Yasno. Сказать надо, что подавали заявку на сайте.
Здесь пишут, что горячка может видет карта оформлена по акции от Yasno или нет.
ps Активация карты происходит получение ПИН от неё. Не забудьте ПИН прописать на чип карты, путем проверки баланса в банкомате или смены ПИН через него.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:57
чик написав:
а шо все так нахваливают кб по комуналке от пумба 10%, там вроде всё для киева и некоторых ешо городов. например по одессе увидел токо газ или не там смотрю?
не там, Портмона нормально с 4900 платит за мелкие городишки, и ПУМБ возвращает
но в самом ПУМБе тоже расширяются
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cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:04
patrikk написав: anis написав:
https://www.pumb.ua/yasno
Переходите, оформляйте, пользуйтесь!
Вчера по этой ссылке заказал карту с получением в отделении. Сегодня в отделении кура заводила так как будто я этого предварительного заказа не делал. Хотя я несколько раз повторил о карте Всеможу от Ясно, грызут меня сомнения. Как-то можно проверить, что она именно от Ясно? Нигде в документах не увидел...
Еще кура сказала для активации сделать оплату 100грн ПОС-терминалом, или снять 100грн. или перевести 100грн. Это действительно так или как обычно нахлобучивают?
косвенно проверить только оплатой коммуналки и получением или нет десятины от банка.
А бывают случаи когда и карта от ясно, не дает получить эту 10ку! С такими картамит банк еще не знает, что делать.
Совещаются, взяли второй месяц на обдумку.
Мой кейс по нерабочей карте у них еще в работе.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:14
anis написав: patrikk написав: anis написав:
https://www.pumb.ua/yasno
Переходите, оформляйте, пользуйтесь!
Вчера по этой ссылке заказал карту с получением в отделении. Сегодня в отделении кура заводила так как будто я этого предварительного заказа не делал. Хотя я несколько раз повторил о карте Всеможу от Ясно, грызут меня сомнения. Как-то можно проверить, что она именно от Ясно? Нигде в документах не увидел...
Еще кура сказала для активации сделать оплату 100грн ПОС-терминалом, или снять 100грн. или перевести 100грн. Это действительно так или как обычно нахлобучивают?
косвенно проверить только оплатой коммуналки и получением или нет десятины от банка.
А бывают случаи когда и карта от ясно, не дает получить эту 10ку! С такими картамит банк еще не знает, что делать.
Совещаются, взяли второй месяц на обдумку.
Мой кейс по нерабочей карте у них еще в работе.
Странно. Хотя судя по их сайту, с любой карты ВСЕ МОЖУ должен быть кэшбек 10 на коммуналку. А есть какие-то платные услуги на этой карте(смс и т.д.), кроме кредитных?
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sergia
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:19
sergia написав:
Странно. Хотя судя по их сайту, с любой карты ВСЕ МОЖУ должен быть кэшбек 10 на коммуналку. А есть какие-то платные услуги на этой карте(смс и т.д.), кроме кредитных?
По рефералки (100 грн бонусу) - 10% на коммуналку нету. Проверено практикой.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:20
sergia написав:
А есть какие-то платные услуги на этой карте(смс и т.д.), кроме кредитных?
все бесплатно и страховок нет.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:24
anis написав:чик
если ясную, не открыли. можно попробовать пройти квест закрыть/открыть.
или пользоваться 5й категорией кешбека 5% на коммуналку в лимите 500 грн
5-я категория 5% (в пределах 500) + 10% от ясно будет 15% кєшбека. Или я ошибаюсь?
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rollo
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:38
rollo написав: anis написав:чик
если ясную, не открыли. можно попробовать пройти квест закрыть/открыть.
или пользоваться 5й категорией кешбека 5% на коммуналку в лимите 500 грн
5-я категория 5% (в пределах 500) + 10% от ясно будет 15% кєшбека. Или я ошибаюсь?
По математике сходится, а на практике - смотря что вы будете делать.
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idealstorm
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:38
rollo написав: anis написав:чик
если ясную, не открыли. можно попробовать пройти квест закрыть/открыть.
или пользоваться 5й категорией кешбека 5% на коммуналку в лимите 500 грн
5-я категория 5% (в пределах 500) + 10% от ясно будет 15% кєшбека. Или я ошибаюсь?
Должны, по крайней мере ясные карты кешбек по категориям учитывают, будут ли они ещё десятину отдавать, можно будет после оплаты узнать.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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