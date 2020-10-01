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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2820282128222823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:12

Re: ПУМБ

А где в старых квитанциях можно проверить, проходит ли через MCC 4900 или лучше не рисковать и платить с сайта ПУМБА?
Кэшбек на коммуналку у них на постоянной основе?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:18

sergia
вы хоть знаете что такое MCC 4900 ? про какие квитанции вы ведёте речь?
скоро закончится - апрель
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:19

Re: ПУМБ

sergia написав:А где в старых квитанциях можно проверить, проходит ли через MCC 4900 или лучше не рисковать и платить с сайта ПУМБА?
Кэшбек на коммуналку у них на постоянной основе?
Программа ясно до 15 апреля.
Если ваш оператор есть в перечне Пумба, лучше этим путем идите.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:23

  anis написав:
sergia написав:А где в старых квитанциях можно проверить, проходит ли через MCC 4900 или лучше не рисковать и платить с сайта ПУМБА?
Кэшбек на коммуналку у них на постоянной основе?
Программа ясно до 15 апреля.
Если ваш оператор есть в перечне Пумба, лучше этим путем идите.

Так здесь https://about.pumb.ua/content/cmsfile/ua/press_content__%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201%20_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf
пишет, что до конца месяца
2.2.1.Акція проводиться з 01.10.2020по 30.04.2021включно(далі по тексту –Період проведення Акції).
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