А где в старых квитанциях можно проверить, проходит ли через MCC 4900 или лучше не рисковать и платить с сайта ПУМБА?
Кэшбек на коммуналку у них на постоянной основе?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:12
Re: ПУМБ
А где в старых квитанциях можно проверить, проходит ли через MCC 4900 или лучше не рисковать и платить с сайта ПУМБА?
Кэшбек на коммуналку у них на постоянной основе?
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:18
sergia
вы хоть знаете что такое MCC 4900 ? про какие квитанции вы ведёте речь?
скоро закончится - апрель
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:19
Re: ПУМБ
Программа ясно до 15 апреля.
Если ваш оператор есть в перечне Пумба, лучше этим путем идите.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:23
Так здесь
пишет, что до конца месяца
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