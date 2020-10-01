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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:12
А где в старых квитанциях можно проверить, проходит ли через MCC 4900 или лучше не рисковать и платить с сайта ПУМБА?
Кэшбек на коммуналку у них на постоянной основе?
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sergia
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:18
sergia
вы хоть знаете что такое MCC 4900 ? про какие квитанции вы ведёте речь?
скоро закончится - апрель
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idealstorm
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:19
sergia написав:А где в старых квитанциях можно проверить, проходит ли через MCC 4900 или лучше не рисковать и платить с сайта ПУМБА?
Кэшбек на коммуналку у них на постоянной основе?
Программа ясно до 15 апреля.
Если ваш оператор есть в перечне Пумба, лучше этим путем идите.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:23
anis написав:
sergia написав:А где в старых квитанциях можно проверить, проходит ли через MCC 4900 или лучше не рисковать и платить с сайта ПУМБА?
Кэшбек на коммуналку у них на постоянной основе?
Программа ясно до 15 апреля.
Если ваш оператор есть в перечне Пумба, лучше этим путем идите.
Так здесь https://about.pumb.ua/content/cmsfile/ua/press_content__%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201%20_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf
пишет, что до конца месяца
2.2.1.Акція проводиться з 01.10.2020по 30.04.2021включно(далі по тексту –Період проведення Акції).
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:38
idealstorm написав:
вы хоть знаете что такое MCC 4900 ?
я не знаю, где смотреть?
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:42
чик написав: idealstorm написав:
вы хоть знаете что такое MCC 4900 ?
я не знаю, где смотреть?
смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа
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cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:43
idealstorm написав: rollo написав: anis написав:чик
если ясную, не открыли. можно попробовать пройти квест закрыть/открыть.
или пользоваться 5й категорией кешбека 5% на коммуналку в лимите 500 грн
5-я категория 5% (в пределах 500) + 10% от ясно будет 15% кєшбека. Или я ошибаюсь?
По математике сходится, а на практике - смотря что вы будете делать.
ждемс, 1-2го уже проплачено, рассрочку оформлено
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cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:57
Сегодня недобанк в очередной раз уведомил, что пытается решить свою проблему и до 15.01 постарается это сделать.
(с) Кашель Лаврова!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:57
cohan написав:
ждемс, 1-2го уже проплачено, рассрочку оформлено
хороший показатель!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:03
cohan написав: idealstorm написав:
По математике сходится, а на практике - смотря что вы будете делать.
ждемс, 1-2го уже проплачено, рассрочку оформлено
А можно уточнить - у вас поезд уезжает?
Зачем комуналку платить в первые и тем более в праздничные числа месяца?
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idealstorm
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