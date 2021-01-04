тут больше наверное спортивный интерес, да и чтоб было время для маневров, если не пройдет!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:05
Re: ПУМБ
тут больше наверное спортивный интерес, да и чтоб было время для маневров, если не пройдет!
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:18
Re: ПУМБ
а чтобы зайти в интернет банкинг через эмулятор на копьютере, можно СМСки для входа с телефона переписать или они зашифрованы?
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:20
Ради спортивного интереса готов по бартеру принять оплату коммунальных по своим счетам от спортсменов в обмен на кешбек полученный плательщиком.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:25
конечно - есть же ограничения 300 грн, 500грн, 5 раб дней = 3 попытки в мес
может придется проверять механизм - "заработает ли yasno если выбрать 500грн кешбека 5й категории", тут медлить нельзя
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