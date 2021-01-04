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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:05

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:А можно уточнить - у вас поезд уезжает?

тут больше наверное спортивный интерес, да и чтоб было время для маневров, если не пройдет!
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:18

Re: ПУМБ

а чтобы зайти в интернет банкинг через эмулятор на копьютере, можно СМСки для входа с телефона переписать или они зашифрованы?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:20

  anis написав:
  idealstorm написав:А можно уточнить - у вас поезд уезжает?

тут больше наверное спортивный интерес, да и чтоб было время для маневров, если не пройдет!

Ради спортивного интереса готов по бартеру принять оплату коммунальных по своим счетам от спортсменов в обмен на кешбек полученный плательщиком.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:25

  idealstorm написав:
  cohan написав:
  idealstorm написав:По математике сходится, а на практике - смотря что вы будете делать.


ждемс, 1-2го уже проплачено, рассрочку оформлено


А можно уточнить - у вас поезд уезжает?
Зачем комуналку платить в первые и тем более в праздничные числа месяца?


конечно - есть же ограничения 300 грн, 500грн, 5 раб дней = 3 попытки в мес
может придется проверять механизм - "заработает ли yasno если выбрать 500грн кешбека 5й категории", тут медлить нельзя
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