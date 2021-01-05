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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2821282228232824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:05

Re: ПУМБ

  idealstorm написав:А можно уточнить - у вас поезд уезжает?

тут больше наверное спортивный интерес, да и чтоб было время для маневров, если не пройдет!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:18

Re: ПУМБ

а чтобы зайти в интернет банкинг через эмулятор на копьютере, можно СМСки для входа с телефона переписать или они зашифрованы?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:20

  anis написав:
  idealstorm написав:А можно уточнить - у вас поезд уезжает?

тут больше наверное спортивный интерес, да и чтоб было время для маневров, если не пройдет!

Ради спортивного интереса готов по бартеру принять оплату коммунальных по своим счетам от спортсменов в обмен на кешбек полученный плательщиком.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:25

  idealstorm написав:
  cohan написав:
  idealstorm написав:По математике сходится, а на практике - смотря что вы будете делать.


ждемс, 1-2го уже проплачено, рассрочку оформлено


А можно уточнить - у вас поезд уезжает?
Зачем комуналку платить в первые и тем более в праздничные числа месяца?


конечно - есть же ограничения 300 грн, 500грн, 5 раб дней = 3 попытки в мес
может придется проверять механизм - "заработает ли yasno если выбрать 500грн кешбека 5й категории", тут медлить нельзя
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:56

Re: ПУМБ

anis написав:Сегодня недобанк в очередной раз уведомил, что пытается решить свою проблему и до 15.01 постарается это сделать.
(с) Кашель Лаврова!
Мне никаких сроков не называют. Все им требуется больше времени для решения. Уже 3 недели не могут выплатить кэшбэк. Звоню, пишу в чате ИБ, пишу письма в ИБ.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:08

  cohan написав:конечно - есть же ограничения 300 грн, 500грн, 5 раб дней = 3 попытки в мес
может придется проверять механизм - "заработает ли yasno если выбрать 500грн кешбека 5й категории", тут медлить нельзя

Дурный думкою багатие.
У вас попыток хоть каждую минуту, а не три раза:) шовыплетёте.
Тут оно либо работает, либо нет - и нифига вы не измените.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:22

Re: ПУМБ

lel написав:
anis написав:Сегодня недобанк в очередной раз уведомил, что пытается решить свою проблему и до 15.01 постарается это сделать.
(с) Кашель Лаврова!
Мне никаких сроков не называют. Все им требуется больше времени для решения. Уже 3 недели не могут выплатить кэшбэк. Звоню, пишу в чате ИБ, пишу письма в ИБ.
У меня второй месяц пошел, даже второй год)))
Был бы нормальный банк, давно бы уже решился принять косяк своего сотрудника, а так тянут, хоть проблема копеечная.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:32

Re: ПУМБ

  sergia написав:можно СМСки для входа с телефона переписать или они зашифрованы

не зашифрованы
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:27

  cohan написав:смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа

В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.
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