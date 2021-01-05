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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:05
idealstorm написав:
А можно уточнить - у вас поезд уезжает?
тут больше наверное спортивный интерес, да и чтоб было время для маневров, если не пройдет!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:18
а чтобы зайти в интернет банкинг через эмулятор на копьютере, можно СМСки для входа с телефона переписать или они зашифрованы?
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sergia
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:20
anis написав: idealstorm написав:
А можно уточнить - у вас поезд уезжает?
тут больше наверное спортивный интерес, да и чтоб было время для маневров, если не пройдет!
Ради спортивного интереса готов по бартеру принять оплату коммунальных по своим счетам от спортсменов в обмен на кешбек полученный плательщиком.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:25
idealstorm написав: cohan написав: idealstorm написав:
По математике сходится, а на практике - смотря что вы будете делать.
ждемс, 1-2го уже проплачено, рассрочку оформлено
А можно уточнить - у вас поезд уезжает?
Зачем комуналку платить в первые и тем более в праздничные числа месяца?
конечно - есть же ограничения 300 грн, 500грн, 5 раб дней = 3 попытки в мес
может придется проверять механизм - "заработает ли yasno если выбрать 500грн кешбека 5й категории", тут медлить нельзя
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:56
anis написав:Сегодня недобанк в очередной раз уведомил, что пытается решить свою проблему и до 15.01 постарается это сделать.
(с) Кашель Лаврова!
Мне никаких сроков не называют. Все им требуется больше времени для решения. Уже 3 недели не могут выплатить кэшбэк. Звоню, пишу в чате ИБ, пишу письма в ИБ.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:08
cohan написав:
конечно - есть же ограничения 300 грн, 500грн, 5 раб дней = 3 попытки в мес
может придется проверять механизм - "заработает ли yasno если выбрать 500грн кешбека 5й категории", тут медлить нельзя
Дурный думкою багатие.
У вас попыток хоть каждую минуту, а не три раза:) шовыплетёте.
Тут оно либо работает, либо нет - и нифига вы не измените.
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idealstorm
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:22
lel написав:
anis написав:Сегодня недобанк в очередной раз уведомил, что пытается решить свою проблему и до 15.01 постарается это сделать.
(с) Кашель Лаврова!
Мне никаких сроков не называют. Все им требуется больше времени для решения. Уже 3 недели не могут выплатить кэшбэк. Звоню, пишу в чате ИБ, пишу письма в ИБ.
У меня второй месяц пошел, даже второй год)))
Был бы нормальный банк, давно бы уже решился принять косяк своего сотрудника, а так тянут, хоть проблема копеечная.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:32
sergia написав:
можно СМСки для входа с телефона переписать или они зашифрованы
не зашифрованы
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:27
cohan написав:
смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа
В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 00:06
idealstorm написав: cohan написав: idealstorm написав:
По математике сходится, а на практике - смотря что вы будете делать.
ждемс, 1-2го уже проплачено, рассрочку оформлено
А можно уточнить - у вас поезд уезжает?
Зачем комуналку платить в первые и тем более в праздничные числа месяца?
В мене наприклад трохи боргів є, так от щоб у квитанції цього не бачити, спішу на початку місяця заплатити за те, що не влізло у ліміт грудня )) Із Ясно таке цілком проходить, може ще й Нафтогазу так заплачу...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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