если не клиент привата, то для регистрации карта может и нужна...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 00:46
если не клиент привата, то для регистрации карта может и нужна...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:04
Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:08
Точно.Раньше и поддержка говорила,а ща отфутболивают качать полную выписку.В Альфе удобнее-сразу видно
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:14
Re: ПУМБ
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