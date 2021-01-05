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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2822282328242825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:46

  klug написав:
  smarisha написав:Anadonta Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.

Маячня.

если не клиент привата, то для регистрации карта может и нужна...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:04

  Adast написав:
  cohan написав:смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа

В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.

Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:08

  Slx написав:
  Adast написав:
  cohan написав:смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа

В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.

Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.

Точно.Раньше и поддержка говорила,а ща отфутболивают качать полную выписку.В Альфе удобнее-сразу видно
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:14

Re: ПУМБ

  Slx написав:Квитанция по операции точно ее не показывает
В mono нужно не квитанцию смотреть на конкретную операцию, а заказать выписку за конкретный день (любой период), тогда сгенерируется pdf-файл с указанием MCC по операциям.
Intento
 
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ПУМБ (28244)
06.01.2021 10:14
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