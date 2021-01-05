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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 00:46
klug написав: smarisha написав:Anadonta
Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
Маячня.
если не клиент привата, то для регистрации карта может и нужна...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:04
Adast написав: cohan написав:
смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа
В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.
Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:08
Slx написав: Adast написав: cohan написав:
смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа
В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.
Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.
Точно.Раньше и поддержка говорила,а ща отфутболивают качать полную выписку.В Альфе удобнее-сразу видно
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:14
Slx написав:
Квитанция по операции точно ее не показывает
В mono нужно не квитанцию смотреть на конкретную операцию, а заказать выписку
за конкретный день (любой период), тогда сгенерируется pdf-файл с указанием MCC по операциям.
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Intento
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