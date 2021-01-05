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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2823282428252826>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:46

  klug написав:
  smarisha написав:Anadonta Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.

Маячня.

если не клиент привата, то для регистрации карта может и нужна...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:04

  Adast написав:
  cohan написав:смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа

В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.

Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:08

  Slx написав:
  Adast написав:
  cohan написав:смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа

В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.

Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.

Точно.Раньше и поддержка говорила,а ща отфутболивают качать полную выписку.В Альфе удобнее-сразу видно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:14

Re: ПУМБ

  Slx написав:Квитанция по операции точно ее не показывает
В mono нужно не квитанцию смотреть на конкретную операцию, а заказать выписку за конкретный день (любой период), тогда сгенерируется pdf-файл с указанием MCC по операциям.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:23

Re: ПУМБ

Коллеги, подскажите пожалуйста,

1. Кешбек 10% при оплате коммуналки через приложение ПУМБ дают всем, или избранным? Как узнать дают ли мне?

2. Оплата коммуналки с кредитных средств происходит без комиссии, входит в грейс-период? (Всё, как в моно?)
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:23

Re: ПУМБ

А кэшбек здесь только по факту начисления можно увидеть, только в Вайбере? Как-то дико... после ТАСи, Моно, Альфы и даже Привата - П24 сразу же показывал, сколько капнуло с каждой операци - дикарски дико не видеть ни единого следа кэшбека в довольно культурной и причесанной на первый взгляд аппликухе... Ни в уведомлениях, ни в выписке... Если плохо ищу, ткните плз
Востаннє редагувалось pharus в Сер 06 січ, 2021 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:28

pharus
Инфа о кешбеке приходит только после покупки уведомлением в вайбер. В приложении его не видно.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:29

  pharus написав:А кэшбек здесь только по факту начисления можно увидеть, только в Вайбере?

При покупке в Вайбер сразу приходит сообщение о сумме кэшбэка.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:30

  Striker написав:
  pharus написав:А кэшбек здесь только по факту начисления можно увидеть, только в Вайбере?

При покупке в Вайбер сразу приходит сообщение о сумме кэшбэка.

Но не по коммуналке 10%.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:32

Re: ПУМБ

Для ленивых
https://www.pumb.ua/yasno -> Ми відповідаємо на Ваші питання -> Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку
idealstorm
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