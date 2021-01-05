ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 00:46
klug написав: smarisha написав: Anadonta
Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
Маячня.
если не клиент привата, то для регистрации карта может и нужна...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:04
Adast написав: cohan написав:
смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа
В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.
Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:08
Slx написав: Adast написав: cohan написав:
смотреть в Альфе, ОТП и кажется Моно (Моно не пользую, не знаю)
слушать - на горячках всех банков с разной вероятностью быстрого и точного ответа
В Моно МСС можно через выписку в приложении увидеть.
Точно? Квитанция по операции точно ее не показывает, например.
Точно.Раньше и поддержка говорила,а ща отфутболивают качать полную выписку.В Альфе удобнее-сразу видно
Мизантрóп
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:14
Slx написав:
Квитанция по операции точно ее не показывает
В mono нужно не квитанцию смотреть на конкретную операцию, а заказать
выписку
за конкретный день (любой период), тогда сгенерируется pdf-файл с указанием MCC по операциям.
Intento
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:23
Коллеги, подскажите пожалуйста,
1. Кешбек 10% при оплате коммуналки через приложение ПУМБ дают всем, или избранным? Как узнать дают ли мне? 2. Оплата коммуналки с кредитных средств происходит без комиссии, входит в грейс-период? (Всё, как в моно?)
malinin007
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:23
А кэшбек здесь только по факту начисления можно увидеть, только в Вайбере? Как-то дико... после ТАСи, Моно, Альфы и даже Привата - П24 сразу же показывал, сколько капнуло с каждой операци - дикарски дико не видеть ни единого следа кэшбека в довольно культурной и причесанной на первый взгляд аппликухе... Ни в уведомлениях, ни в выписке... Если плохо ищу, ткните плз
Востаннє редагувалось
pharus
в Сер 06 січ, 2021 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:28
pharus Инфа о кешбеке приходит только после покупки уведомлением в вайбер. В приложении его не видно.
malinin007
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:29
pharus написав:
А кэшбек здесь только по факту начисления можно увидеть, только в Вайбере?
При покупке в Вайбер сразу приходит сообщение о сумме кэшбэка.
Отримай бонус за оформлення картки: - 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs в Viber - 50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - 50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:30
Striker написав: pharus написав:
А кэшбек здесь только по факту начисления можно увидеть, только в Вайбере?
При покупке в Вайбер сразу приходит сообщение о сумме кэшбэка.
Но не по коммуналке 10%.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:32
Для ленивых
https://www.pumb.ua/yasno
-> Ми відповідаємо на Ваші питання -> Питання щодо участі в акції для отримання кешбеку
idealstorm
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