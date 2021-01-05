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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:32
pharus написав:
Как-то дико... после ТАСи, Моно, Альфы и даже Привата
Оформите New Card в Укрсибе, О.Карту в О.Банке (Идее) и UnexCard или UnexSmard от Юнекс банка, чтобы ближе познакомиться с такой дичью
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:54
pharus написав:
Дикарски дико не видеть ни единого следа кэшбека в довольно культурной и причесанной на первый взгляд аппликухе - ни в уведомлениях, ни в выписке... Если плохо ищу, ткните плз
Я так понимаю кэшбечными картами от Укрсиба, Идеи (включая О.банк), Юнекса - вы не обладаете. В отличие от Пумба, который хоть в вайбер что-то шлет по категорийному кэшбеку, в упомянутых банках кэшбек можно увидеть только в день выплаты в виде самой выплаты. И ничё - юзаем карты "аж гай шумить". ИМХО в любом кэшбеке - гораздо важнее помацать выплаченные деньги а не лицезреть процесс его начисления.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:01
Никаких трат для активации делать не нужно. Все выдаётся активирлвпнное
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:01
Коллеги, так шо получается, кешбек за коммуналку дают только тем, кто оформил кредитную карту Все Можу на странице Ясно?
Если я по реф.ссылке оформил эту карту, можно даже не пытаться?
Второй раз ПУМБ дает карту на странице Ясно, если уже есть карта Все Можу, оформленная не через Ясно?
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malinin007
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:04
malinin007 написав:
Коллеги, так шо получается, кешбек за коммуналку дают только тем, кто оформил кредитную карту Все Можу на странице Ясно?
Ну да.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:16
malinin007 написав:
Коллеги, так шо получается, кешбек за коммуналку дают только тем, кто оформил кредитную карту Все Можу на странице Ясно?
Если я по реф.ссылке оформил эту карту, можно даже не пытаться?
Второй раз ПУМБ дает карту на странице Ясно, если уже есть карта Все Можу, оформленная не через Ясно?
Две кредитных карты на одно лицо не оформляют.
Если вы решите закрыть старую, то шансы открыть новую с лимитом как у кота Шрёдингера
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:17
ukrprom2014 написав:
Никаких трат для активации делать не нужно. Все выдаётся активирлвпнное
Трат-то не нужно, но ВсеМожу точно выдается неактивированная.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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