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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2824282528262827>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:32

Re: ПУМБ

  pharus написав:Как-то дико... после ТАСи, Моно, Альфы и даже Привата

Оформите New Card в Укрсибе, О.Карту в О.Банке (Идее) и UnexCard или UnexSmard от Юнекс банка, чтобы ближе познакомиться с такой дичью :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:54

Re: ПУМБ

  pharus написав:Дикарски дико не видеть ни единого следа кэшбека в довольно культурной и причесанной на первый взгляд аппликухе - ни в уведомлениях, ни в выписке... Если плохо ищу, ткните плз

Я так понимаю кэшбечными картами от Укрсиба, Идеи (включая О.банк), Юнекса - вы не обладаете. В отличие от Пумба, который хоть в вайбер что-то шлет по категорийному кэшбеку, в упомянутых банках кэшбек можно увидеть только в день выплаты в виде самой выплаты. И ничё - юзаем карты "аж гай шумить". ИМХО в любом кэшбеке - гораздо важнее помацать выплаченные деньги а не лицезреть процесс его начисления.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:01

Никаких трат для активации делать не нужно. Все выдаётся активирлвпнное
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:01

Re: ПУМБ

Коллеги, так шо получается, кешбек за коммуналку дают только тем, кто оформил кредитную карту Все Можу на странице Ясно?

Если я по реф.ссылке оформил эту карту, можно даже не пытаться?
Второй раз ПУМБ дает карту на странице Ясно, если уже есть карта Все Можу, оформленная не через Ясно?
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:04

Re: ПУМБ

  malinin007 написав:Коллеги, так шо получается, кешбек за коммуналку дают только тем, кто оформил кредитную карту Все Можу на странице Ясно?

Ну да.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:16

  malinin007 написав:Коллеги, так шо получается, кешбек за коммуналку дают только тем, кто оформил кредитную карту Все Можу на странице Ясно?

Если я по реф.ссылке оформил эту карту, можно даже не пытаться?
Второй раз ПУМБ дает карту на странице Ясно, если уже есть карта Все Можу, оформленная не через Ясно?

Две кредитных карты на одно лицо не оформляют.
Если вы решите закрыть старую, то шансы открыть новую с лимитом как у кота Шрёдингера
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:17

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Никаких трат для активации делать не нужно. Все выдаётся активирлвпнное

Трат-то не нужно, но ВсеМожу точно выдается неактивированная.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:53

Re: ПУМБ

А карту Ясно и не дали, т.к. не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке).
Жаль потраченного времени на езду в отделение, хотя вчера по телефону все было ОК.
Укрсиб остается для кеэбека коммуналки ?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:54

  sergia написав:А карту Ясно и не дали, т.к. не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке).

Какая связь?

  malinin007 написав:Если я по реф.ссылке оформил эту карту, можно даже не пытаться?

А чем вы думали, когда проделывали это действо? Или вы не знали про Ясно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:08

  Vorlon написав:
  sergia написав:А карту Ясно и не дали, т.к. не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке).

Какая связь?

хороший вопрос. Подразумеваю что это связно с кредитным лимитом и то что официально не работаю.
sergia
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