им без разницы главное указать сумму месячного дохода исходя из которого вычисляется кредитный лимит
вполне возможно
в алле кеш кредитку оформили только через 3 месяца после оформления обычной
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:35
Re: ПУМБ
им без разницы главное указать сумму месячного дохода исходя из которого вычисляется кредитный лимит
вполне возможно
в алле кеш кредитку оформили только через 3 месяца после оформления обычной
КБ за открытие карты
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