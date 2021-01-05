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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2824282528262827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:35

Re: ПУМБ

  sergia написав:официально не работаю

им без разницы главное указать сумму месячного дохода исходя из которого вычисляется кредитный лимит
  sergia написав:не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке

вполне возможно
в алле кеш кредитку оформили только через 3 месяца после оформления обычной
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:16

  wtf написав:
  sergia написав:официально не работаю

им без разницы главное указать сумму месячного дохода исходя из которого вычисляется кредитный лимит
  sergia написав:не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке

вполне возможно
в алле кеш кредитку оформили только через 3 месяца после оформления обычной

тут другое, кредитлим вообще не интересен. ПУМБ видит что открывалась карта в другом банке месяц назад.
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:41

Re: ПУМБ

  sergia написав:ПУМБ видит что открывалась карта в другом банке месяц назад.
Конечно видит, но это вообще ни разу никак не ключевой показатель. Я в сентябре открыл кредитку О.банки, в октябре Изя дал первый лимит на свою карту (все это отображалось в УБКИ), но ПУМБа 29 октября мне, безработному, без проблем всеМожу с неплохим лимитом дала. Так что озвученную Вами причину Вы конечно можете использовать, чтобы самому себе оправдать действия банка, но на самом деле реальная причина где-то в другом месте зарыта.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:57

Таки висит дата погашения 30-01-2021

В приложении ПУМБа таки висит дата задолженности 30-01-2021.
До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:02

  Goodman написав:В приложении ПУМБа таки висит дата задолженности 30-01-2021.
До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?

Ну не "все", а ток то, шо попало под траты до 30/12
Там же есть сумма в грейсе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:04

Re: ПУМБ

  Goodman написав:До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Только ту сумму, которая была потрачена в декабре 2020.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:06

Re: ПУМБ

Intento написав:
  Goodman написав:До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Только ту сумму, которая была потрачена в декабре 2020.
А декабрьские рассрочки? Я на 3000грн оформил.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:13

  lel написав:
Intento написав:
  Goodman написав:До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Только ту сумму, которая была потрачена в декабре 2020.
А декабрьские рассрочки? Я на 3000грн оформил.

Ту часть их которую надо загасить Пумба уже все честно вывела в сумму, которая у Вас в аппке "горит" как "задолженность до конца льготного периода". Вот если ее погасить до 30.01 - то будете в шоколаде (грейсе) :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:14

  lel написав:
Intento написав:
  Goodman написав:До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Только ту сумму, которая была потрачена в декабре 2020.
А декабрьские рассрочки? Я на 3000грн оформил.

1/6 рассрочки (на 6 мес) плюсуется в ОМП, т.е. она видна в сумме к оплате
... делайте хоть что-нибудь!
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