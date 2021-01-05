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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:35
sergia написав:
официально не работаю
им без разницы главное указать сумму месячного дохода исходя из которого вычисляется кредитный лимит
sergia написав:
не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке
вполне возможно
в алле кеш кредитку оформили только через 3 месяца после оформления обычной
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:16
wtf написав: sergia написав:
официально не работаю
им без разницы главное указать сумму месячного дохода исходя из которого вычисляется кредитный лимит
sergia написав:
не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке
вполне возможно
в алле кеш кредитку оформили только через 3 месяца после оформления обычной
тут другое, кредитлим вообще не интересен. ПУМБ видит что открывалась карта в другом банке месяц назад.
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sergia
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:41
sergia написав:
ПУМБ видит что открывалась карта в другом банке месяц назад.
Конечно видит, но это вообще ни разу никак не ключевой показатель. Я в сентябре открыл кредитку О.банки, в октябре Изя дал первый лимит на свою карту (все это отображалось в УБКИ), но ПУМБа 29 октября мне, безработному, без проблем всеМожу с неплохим лимитом дала. Так что озвученную Вами причину Вы конечно можете использовать, чтобы самому себе оправдать действия банка, но на самом деле реальная причина где-то в другом месте зарыта.
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- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:57
В приложении ПУМБа таки висит дата задолженности 30-01-2021.
До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:02
Goodman написав:
В приложении ПУМБа таки висит дата задолженности 30-01-2021.
До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Ну не "все", а ток то, шо попало под траты до 30/12
Там же есть сумма в грейсе
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:04
Goodman написав:
До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Только ту сумму, которая была потрачена в декабре 2020.
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Intento
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:06
Intento написав: Goodman написав:
До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Только ту сумму, которая была потрачена в декабре 2020.
А декабрьские рассрочки? Я на 3000грн оформил.
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lel
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:13
lel написав: Intento написав: Goodman написав:
До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Только ту сумму, которая была потрачена в декабре 2020.
А декабрьские рассрочки? Я на 3000грн оформил.
Ту часть их которую надо загасить Пумба уже все честно вывела в сумму, которая у Вас в аппке "горит" как "задолженность до конца льготного периода". Вот если ее погасить до 30.01 - то будете в шоколаде (грейсе)
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:14
lel написав: Intento написав: Goodman написав:
До 30-01 - нужно все обратно вернуть на карту?
Только ту сумму, которая была потрачена в декабре 2020.
А декабрьские рассрочки? Я на 3000грн оформил.
1/6 рассрочки (на 6 мес) плюсуется в ОМП, т.е. она видна в сумме к оплате
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:51
Дякую побратими, щоб не бути свинею під Різдво - всім плюсанув.
Відложив у коробочці 20к до 30, полежать пару днів на карті - потім поверну знов.
Сумую за кнопкою як у приматі - "РАСЧИТАТЬ" , було би простіше.
АхметушкаБай - почуй простих смертних.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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