Да есть там полный расчет долга в грейсе
Вот у одного перца слямзил.
Т.е. гасить нуна ток 5233.33
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41
Да есть там полный расчет долга в грейсе
Вот у одного перца слямзил.
Т.е. гасить нуна ток 5233.33
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:50
clientage Спасибо - деньги есть!
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