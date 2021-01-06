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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2825282628272828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41

  Goodman написав:Дякую побратими, щоб не бути свинею під Різдво - всім плюсанув.
Відложив у коробочці 20к до 30, полежать пару днів на карті - потім поверну знов.
Сумую за кнопкою як у приматі - "РАСЧИТАТЬ" , було би простіше.
АхметушкаБай - почуй простих смертних. :mrgreen:


Да есть там полный расчет долга в грейсе
Вот у одного перца слямзил.
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Т.е. гасить нуна ток 5233.33
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:50

clientage Спасибо - деньги есть!
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:36

  malinin007 написав:pharus
Инфа о кешбеке приходит только после покупки уведомлением в вайбер. В приложении его не видно.

За Ясно - никуда не приходит. И лично мне начислили 1%, вместо 10.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:45

  sergia написав:
  Vorlon написав:
  sergia написав:А карту Ясно и не дали, т.к. не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке).

Какая связь?

хороший вопрос. Подразумеваю что это связно с кредитным лимитом и то что официально не работаю.

Хто конкретно Вас сказав про два місяці і на якому етапі: менеджер, при подачі заявки, коли продзвонювали? Я тут згадав, що за півтора місяці до того, як мені ПУМБа відмовила у перевідкритті, я встиг отримати невеличкий ліміт у спортсменів, тому це могло б бути поясненням, але мене відшили ще на телефонному етапі, а Ви якось дійшли до відділення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:29

  klug написав:Хто конкретно Вас сказав про два місяці і на якому етапі: менеджер, при подачі заявки, коли продзвонювали? Я тут згадав, що за півтора місяці до того, як мені ПУМБа відмовила у перевідкритті, я встиг отримати невеличкий ліміт у спортсменів, тому це могло б бути поясненням, але мене відшили ще на телефонному етапі, а Ви якось дійшли до відділення.

Вчора ввечері після того як подав заяву, передзвонила менеджер, перевірила дані по телефону, призначила час відвідування відділення. А вже у відділенні відмовили, мотивуючи тим що місяць тому отримали карту в А-Банку і що самозайнятий. Загалом сказала прийти через місяць. Мабудь треба шукати інші варіанти кєшбеку комуналки.
sergia
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