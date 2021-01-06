Goodman написав:Дякую побратими, щоб не бути свинею під Різдво - всім плюсанув. Відложив у коробочці 20к до 30, полежать пару днів на карті - потім поверну знов. Сумую за кнопкою як у приматі - "РАСЧИТАТЬ" , було би простіше. АхметушкаБай - почуй простих смертних.
Да есть там полный расчет долга в грейсе Вот у одного перца слямзил.
sergia написав:А карту Ясно и не дали, т.к. не прошло 2 месяца с момента получения карты в А-Банке).
Какая связь?
хороший вопрос. Подразумеваю что это связно с кредитным лимитом и то что официально не работаю.
Хто конкретно Вас сказав про два місяці і на якому етапі: менеджер, при подачі заявки, коли продзвонювали? Я тут згадав, що за півтора місяці до того, як мені ПУМБа відмовила у перевідкритті, я встиг отримати невеличкий ліміт у спортсменів, тому це могло б бути поясненням, але мене відшили ще на телефонному етапі, а Ви якось дійшли до відділення.
klug написав:Хто конкретно Вас сказав про два місяці і на якому етапі: менеджер, при подачі заявки, коли продзвонювали? Я тут згадав, що за півтора місяці до того, як мені ПУМБа відмовила у перевідкритті, я встиг отримати невеличкий ліміт у спортсменів, тому це могло б бути поясненням, але мене відшили ще на телефонному етапі, а Ви якось дійшли до відділення.
Вчора ввечері після того як подав заяву, передзвонила менеджер, перевірила дані по телефону, призначила час відвідування відділення. А вже у відділенні відмовили, мотивуючи тим що місяць тому отримали карту в А-Банку і що самозайнятий. Загалом сказала прийти через місяць. Мабудь треба шукати інші варіанти кєшбеку комуналки.