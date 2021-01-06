Додано: Сер 06 січ, 2021 22:55

sergia написав: А вже у відділенні відмовили, мотивуючи тим що місяць тому отримали карту в А-Банку і що самозайнятий. А вже у відділенні відмовили, мотивуючи тим що місяць тому отримали карту в А-Банку і що самозайнятий.

Похоже отсеяли еще на прескоринге, но я как-то считал, что мало того, что клиенту обычно открыто не говорят причину, так еще и, по крайней мере в случае ПУМБ, причину не знает и менеджер. Условно говоря менеджер нажимает кнопочку и получает ответ, мол, КЛ не одобрен и все. Без каких-либо деталей в духе "а Вы карту месяц назад получили с лимитом в таком-то банке". Может, правда, менеджер какая-то иннициативная, ну или там инструкция самозанятым не давать КЛ.Да и вообще прескоринг, похоже, идет еще на этапе звонка. По крайней мере, мне в телефонном режиме сказали, что КЛ предварительно одобрен, потом в отделении я попросил больше - опять проверили и сказали, что предварительно одобрен, а уже когда вышел с отделения перезвонили, задали несколько дурацких вопросов (типа месячный доход, который я указал при оформлении и еще что-то в том же духе) и только потом пришло сообщение об одобрении КЛ.