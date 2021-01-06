Да есть там полный расчет долга в грейсе
Вот у одного перца слямзил.
Т.е. гасить нуна ток 5233.33
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41
Да есть там полный расчет долга в грейсе
Вот у одного перца слямзил.
Т.е. гасить нуна ток 5233.33
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:50
clientage Спасибо - деньги есть!
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:36
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:45
Хто конкретно Вас сказав про два місяці і на якому етапі: менеджер, при подачі заявки, коли продзвонювали? Я тут згадав, що за півтора місяці до того, як мені ПУМБа відмовила у перевідкритті, я встиг отримати невеличкий ліміт у спортсменів, тому це могло б бути поясненням, але мене відшили ще на телефонному етапі, а Ви якось дійшли до відділення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:29
Вчора ввечері після того як подав заяву, передзвонила менеджер, перевірила дані по телефону, призначила час відвідування відділення. А вже у відділенні відмовили, мотивуючи тим що місяць тому отримали карту в А-Банку і що самозайнятий. Загалом сказала прийти через місяць. Мабудь треба шукати інші варіанти кєшбеку комуналки.
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:49
Re: ПУМБ
Напомните пожалуйста, снятие в банкомате с Всеможу без комисси сейчас?
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:54
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:55
Re: ПУМБ
Похоже отсеяли еще на прескоринге, но я как-то считал, что мало того, что клиенту обычно открыто не говорят причину, так еще и, по крайней мере в случае ПУМБ, причину не знает и менеджер. Условно говоря менеджер нажимает кнопочку и получает ответ, мол, КЛ не одобрен и все. Без каких-либо деталей в духе "а Вы карту месяц назад получили с лимитом в таком-то банке". Может, правда, менеджер какая-то иннициативная, ну или там инструкция самозанятым не давать КЛ.
Да и вообще прескоринг, похоже, идет еще на этапе звонка. По крайней мере, мне в телефонном режиме сказали, что КЛ предварительно одобрен, потом в отделении я попросил больше - опять проверили и сказали, что предварительно одобрен, а уже когда вышел с отделения перезвонили, задали несколько дурацких вопросов (типа месячный доход, который я указал при оформлении и еще что-то в том же духе) и только потом пришло сообщение об одобрении КЛ.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:08
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:29
Re: ПУМБ
А где тарифы на карточку Всеможу найти? В файле тарифов на обслуживание физ лиц ее нет.
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