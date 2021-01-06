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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2826282728282829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:39

Re: ПУМБ

На заметку.

Вечером 30 ноября сделал покупку в Эльдорадо (партнерский кешбек был подключен) с всеКАРТКи. В веб-версии банкинга эта операция светиться 1 декабря (скорее всего проводка). Вчера на Viber пришло уведомление об ожидании начисления партнерского кешбека и вот сегодня произвели выплату на всеКАРТКу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:43

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Да и вообще прескоринг, похоже, идет еще на этапе звонка.
Он то может и идет, но никуда не доходит. Как и в описанном выше случае - у меня есть 2 факта, когда людям по моим рефералкам назначали встречу, они приезжали в банк и уже в процессе оформления получали отлуп. То есть если был боле-менее адекватный прескоринг на этапе звонка (а допрос то при звонке устраивают), то могли бы хотя бы встречу не назначать. А так люди ехали, теряли время... В общем ставлю на то, что ни фига они толком при звонке не прескорят, а просто собирают инфу и... откладывают ее в длинный ящик до прихода клиента в отделение. И часто уже когда чел сидит в отделении хоть что-то начинают скорить - поэтому и лимит узнает человек через несколько минут после выхода из отделения. Или вообще как было с картой моей супруги - из-за работы она карту получала в субботу. А по субботам скорее всего "скоринговый центр" на выходном. Поэтому смс с лимитом пришел только через 2 дня - в понедельник.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:52

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Он то может и идет, но никуда не доходит.

Вон же klug выше написал, что его отшили еще на этапе звонка. Так что доходит и там.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:53

Re: ПУМБ

Flamingo, ну по телефону они просят ИНН — запрос в УБКИ не было.
Запрос в бюро идёт, когда менеджер с отделения отправляет заявку на кредитный комитет. Мне тогда сообщили о необходимости принести справку о доходах.
Принёс, повторный скоринг и запрос в УБКИ.

При чём чё там менеджер в этой заявки на кредитный кабинет указывала, одному Всевышнему известно. Выдаёт после отправки заявки на подпись.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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