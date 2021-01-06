Додано: Сер 06 січ, 2021 23:43

ingtrans написав: Да и вообще прескоринг, похоже, идет еще на этапе звонка. Да и вообще прескоринг, похоже, идет еще на этапе звонка.

Он то может и идет, но никуда не доходит. Как и в описанном выше случае - у меня есть 2 факта, когда людям по моим рефералкам назначали встречу, они приезжали в банк и уже в процессе оформления получали отлуп. То есть если был боле-менее адекватный прескоринг на этапе звонка (а допрос то при звонке устраивают), то могли бы хотя бы встречу не назначать. А так люди ехали, теряли время... В общем ставлю на то, что ни фига они толком при звонке не прескорят, а просто собирают инфу и... откладывают ее в длинный ящик до прихода клиента в отделение. И часто уже когда чел сидит в отделении хоть что-то начинают скорить - поэтому и лимит узнает человек через несколько минут после выхода из отделения. Или вообще как было с картой моей супруги - из-за работы она карту получала в субботу. А по субботам скорее всего "скоринговый центр" на выходном. Поэтому смс с лимитом пришел только через 2 дня - в понедельник.