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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:50
Ferlakur написав: ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.
После 21:00 можно тратиь уже сегодня.
А если частично потратить до 21.00,то что?
Загасил вчера в 0 (толкнул с моно). И сразу потратил. Рисует, что все погашено. Вносить надо 0 до 30.01. ОМП - оплачен.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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