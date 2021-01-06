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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2827282828292830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:50

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Если загасил кредитку в ноль сегодня, можно сразу тратить в счет нового льготного периода, или надо день подождать?
После полного погашения сумма задолженности исчезла, а после одной проплаты нарисовалась в том же объёме, со сроком до 30 января.

После 21:00 можно тратиь уже сегодня.

А если частично потратить до 21.00,то что?

Загасил вчера в 0 (толкнул с моно). И сразу потратил. Рисует, что все погашено. Вносить надо 0 до 30.01. ОМП - оплачен.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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